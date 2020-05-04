Отрезной круг по металлу Pureva 400533 (180x2,5x22 мм)

Преимущества

Преимущество таких дисков в специальном наполнителе, который исключает засорение абразивной пылью и частицами материала обработки, а значит обеспечивает долгую работу без чистки диска

Небольшая толщина диска гарантирует точный и качественный рез

Отрезной абразивный диск 400533 Pureva подходит для различных работ по нержавеющей стали. Специальный абразивный материал диска гарантирует высокую износостойкость и производительность. Диск подходит как для профессионалов, так и для начинающих благодаря высокой скорости обработки.