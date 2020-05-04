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Отрезной круг по металлу Pureva 400533 (180x2,5x22 мм)
4.5
10
95 ₽
Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг по металлу Pureva 400533 (180x2,5x22 мм)
    Арт. Х1506209
    4.5
    10
    Отрезной круг по металлу Pureva 400533 (180x2,5x22 мм)

      Отрезной круг по металлу Pureva 400533 (180x2,5x22 мм)

      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1506209
      4.5
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Pureva
      Страна производства
      		Финляндия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отрезной абразивный диск 400533 Pureva подходит для различных работ по нержавеющей стали. Специальный абразивный материал диска гарантирует высокую износостойкость и производительность. Диск подходит как для профессионалов, так и для начинающих благодаря высокой скорости обработки.

        Преимущества

        • Преимущество таких дисков в специальном наполнителе, который исключает засорение абразивной пылью и частицами материала обработки, а значит обеспечивает долгую работу без чистки диска
        • Небольшая толщина диска гарантирует точный и качественный рез