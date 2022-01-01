Диск пильный Атака 160*48*32 ламинат
Арт. Х151072
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Диск пильный профи АТАКА 8077990 предназначен для распиловки ламината и дсп. Выполнены из высококачественной инструментальной стали. Трапециевидные зубья пильных дисков отлично согласуются с обрабатываемым материалом. Такие зубья значительно увеличивают скорость работы.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы