Диск пильный Атака 180*40*20 дерево
Арт. Х151095
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Пильный диск профи Атака 8079040 является сменным элементом для дисковых, торцовочных и торцовочных комбинированных пил. Применяется для тонкого чистого продольного и поперечного реза мягкой и твердой древесины. Зубья усилены твердосплавными пластинами, что увеличивает производительность и срок службы диска. Также зубья отшлифованы и автоматически заточены с трех сторон, что обеспечивает их правильную геометрию. Такие зубья значительно увеличивают скорость работы.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы