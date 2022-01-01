Диск пильный Атака 190*48*20 дерево
Арт. 901093
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Диск пильный тонкий профи АТАКА 8078690 предназначен для продольного и поперечного реза ценных пород древесины. Зубья усилены твердосплавными пластинами, что увеличивает производительность и срок службы диска. Также зубья отшлифованы и автоматически заточены с трех сторон, что обеспечивает их правильную геометрию. Такие зубья значительно увеличивают скорость работы.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы