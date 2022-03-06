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Пильный диск по ламинату Атака 8078180 (200x48x30, отрицательный)
5.0
2
1 818 ₽
Пильные диски по ламинату
    Пильный диск по ламинату Атака 8078180 (200x48x30, отрицательный)
    Арт. Х151096
    5.0
    2
    Пильный диск по ламинату Атака 8078180 (200x48x30, отрицательный)

      Пильный диск по ламинату Атака 8078180 (200x48x30, отрицательный)

      1 818 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х151096
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		ламинат
      Все характеристики
      1 818 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильный диск по ламинату Атака 8078180 предназначен для чистого распила ДСП, дерева с покрытием, ламината. Отрицательный наклон зуба предназначен для более качественного пиления. Применяется с ручными циркулярными и торцовочными пилами. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из твердого сплава с алмазной шлифовкой.