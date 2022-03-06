Пильный диск по ламинату Атака 8078180 (200x48x30, отрицательный)
Арт. Х151096
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение по материалу
|ламинат
- Пильный диск по ламинату Атака 8078180 предназначен для чистого распила ДСП, дерева с покрытием, ламината. Отрицательный наклон зуба предназначен для более качественного пиления. Применяется с ручными циркулярными и торцовочными пилами. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из твердого сплава с алмазной шлифовкой.