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Диск пильный Атака 200*56*32 ламинат
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Пильные диски по ламинату
    Диск пильный Атака 200*56*32 ламинат
    Арт. Х151025
    Диск пильный Атака 200*56*32 ламинат

      Диск пильный Атака 200*56*32 ламинат

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х151025

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск пильный профи АТАКА 8078210 предназначен для распиловки ламината и дсп. Выполнены из высококачественной инструментальной стали. Трапециевидные зубья пильных дисков отлично согласуются с обрабатываемым материалом. Такие зубья обеспечивают чистый рез.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы