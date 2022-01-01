Диск пильный Атака 210*60*30 дерево тонкий
Арт. 9010106
Характеристики
|
Производитель
|
Тип комплектующего
|пильный диск
|
Количество предметов, шт
|1
|
Назначение по материалу
|дерево
|
Вес, кг
|0.452
- Диск пильный профи АТАКА 8079560 предназначен для продольного и поперечного реза мягкой и твердой древесины. Выполнен из листовой стали. Зубья усилены твердосплавными пластинами, что увеличивает производительность и срок службы диска. Они заточены с трех сторон с чередующимся наклоном режущей кромки. Такие зубья значительно гарантируют чистый рез.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы