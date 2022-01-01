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Диск пильный Атака 210*60*30 дерево тонкий
Найти аналог
Пильные диски по дереву
    Диск пильный Атака 210*60*30 дерево тонкий
    Арт. 9010106
    Диск пильный Атака 210*60*30 дерево тонкий
    Диск пильный Атака 210*60*30 дерево тонкий
    Диск пильный Атака 210*60*30 дерево тонкий
      Диск пильный Атака 210*60*30 дерево тонкий
      Диск пильный Атака 210*60*30 дерево тонкий
      Диск пильный Атака 210*60*30 дерево тонкий

      Диск пильный Атака 210*60*30 дерево тонкий

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010106

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		дерево
      Вес, кг
      		0.452
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск пильный профи АТАКА 8079560 предназначен для продольного и поперечного реза мягкой и твердой древесины. Выполнен из листовой стали. Зубья усилены твердосплавными пластинами, что увеличивает производительность и срок службы диска. Они заточены с трех сторон с чередующимся наклоном режущей кромки. Такие зубья значительно гарантируют чистый рез.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы