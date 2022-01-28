Пильный диск по дереву Атака 8078840 (230x30x30)
Арт. Х151099
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение по материалу
|дерево
- Пильный диск по дереву Атака 8078840 предназначен для продольного и поперечного реза мягкой и твердой древесины. Зубья усилены твердосплавными пластинами, что увеличивает производительность и срок службы диска. Также зубья отшлифованы и автоматически заточены с трех сторон, что обеспечивает их правильную геометрию. Такие зубья значительно увеличивают скорость работы.