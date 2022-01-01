Диск пильный Атака 230*50*30 дерево
Арт. Х151029
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип комплектующего
|пильный диск
|
Количество предметов, шт
|1
- Пильный диск АТАКА Профи 230x50Tx30 8079150 предназначен для чистого распила мягкой или твердой древесины, фанеры. Применяется с ручными циркулярными и торцовочными пилами. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали. С твердосплавной режущей кромкой. Используется для резьбы, зачистки, профилирования, шлифования, нарезки и выборки пазов по дереву, продольного и поперечного реза любых пород дерева, резки дерева с гвоздями, ламината, пластмассы, гипсокартона.
Преимущества
- Переменный зуб ATB для продольного и поперечного распила
- Зуб из твердого сплава с алмазной шлифовкой
- Высокопрочный припой
- Полотно из высококачественной инструментальной стали
- Технологические отверстия для отвода тепла и уменьшения деформации
- Современная технология изготовления