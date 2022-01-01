Диск пильный Атака 230*50*30 дерево

Преимущества

Переменный зуб ATB для продольного и поперечного распила

Зуб из твердого сплава с алмазной шлифовкой

Высокопрочный припой

Полотно из высококачественной инструментальной стали

Технологические отверстия для отвода тепла и уменьшения деформации

Современная технология изготовления

Пильный диск АТАКА Профи 230x50Tx30 8079150 предназначен для чистого распила мягкой или твердой древесины, фанеры. Применяется с ручными циркулярными и торцовочными пилами. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали. С твердосплавной режущей кромкой. Используется для резьбы, зачистки, профилирования, шлифования, нарезки и выборки пазов по дереву, продольного и поперечного реза любых пород дерева, резки дерева с гвоздями, ламината, пластмассы, гипсокартона.