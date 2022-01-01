Диск пильный Атака 250*24*32 дерево

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Диск пильный профи АТАКА 8078870 предназначен для продольного и поперечного реза мягкой и твердой древесины. Зубья усилены твердосплавными пластинами, что увеличивает производительность и срок службы диска. Также зубья отшлифованы и автоматически заточены с трех сторон, что обеспечивает их правильную геометрию. Такие зубья значительно увеличивают скорость работы.