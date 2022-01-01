Диск пильный Атака 250*40*30 дерево

Преимущества

Переменный зуб ATB для продольного и поперечного распила

Зуб из твердого сплава с алмазной шлифовкой

Высокопрочный припой

Полотно из высококачественной инструментальной стали

Технологические отверстия для отвода тепла и уменьшения деформации

Современная технология изготовления

Диск пильный профи АТАКА 8079590 предназначен для продольного и поперечного реза мягкой и твердой древесины. Выполнен из листовой стали. Зубья усилены твердосплавными пластинами, что увеличивает производительность и срок службы диска. Они заточены с трех сторон с чередующимся наклоном режущей кромки. Такие зубья значительно гарантируют чистый рез.