Диск пильный Атака 250*40*32 дерево
Арт. 9010115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Диск пильный профи АТАКА 8079160 предназначен для продольного и поперечного реза мягкой и твердой древесины. Выполнен из листовой стали. Зубья усилены твердосплавными пластинами, что увеличивает производительность и срок службы диска. Они заточены с трех сторон с чередующимся наклоном режущей кромки. Такие зубья гарантируют чистый рез.
Преимущества
- Переменный зуб ATB для продольного и поперечного распила
- Зуб из твердого сплава с алмазной шлифовкой
- Высокопрочный припой
- Полотно из высококачественной инструментальной стали
- Технологические отверстия для отвода тепла и уменьшения деформации
- Современная технология изготовления