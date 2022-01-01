Диск пильный Атака 300*100*50 дерево
Арт. 9010110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Пильный диск АТАКА Профи 300x100Tx50 8079190 предназначен для чистого распила мягкой или твердой древесины, фанеры. Применяется с настольными пилами. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из твердого сплава с алмазной шлифовкой.
Преимущества
- Переменный зуб ATB для продольного и поперечного распила
- Зуб из твердого сплава с алмазной шлифовкой
- Высокопрочный припой
- Полотно из высококачественной инструментальной стали
- Технологические отверстия для отвода тепла и уменьшения деформации
- Современная технология изготовления