Диск пильный Атака 300*100*50 дерево

Преимущества

Переменный зуб ATB для продольного и поперечного распила

Зуб из твердого сплава с алмазной шлифовкой

Высокопрочный припой

Полотно из высококачественной инструментальной стали

Технологические отверстия для отвода тепла и уменьшения деформации

Современная технология изготовления

Пильный диск АТАКА Профи 300x100Tx50 8079190 предназначен для чистого распила мягкой или твердой древесины, фанеры. Применяется с настольными пилами. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из твердого сплава с алмазной шлифовкой.