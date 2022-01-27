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Пильный диск по дереву Атака 8078970 (300x32x32)
5.0
2
Найти аналог
Пильные диски по дереву
    Пильный диск по дереву Атака 8078970 (300x32x32)
    Арт. Х151041
    5.0
    2
    Пильный диск по дереву Атака 8078970 (300x32x32)
    Пильный диск по дереву Атака 8078970 (300x32x32)
    Пильный диск по дереву Атака 8078970 (300x32x32)
      Пильный диск по дереву Атака 8078970 (300x32x32)
      Пильный диск по дереву Атака 8078970 (300x32x32)
      Пильный диск по дереву Атака 8078970 (300x32x32)

      Пильный диск по дереву Атака 8078970 (300x32x32)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х151041
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильный диск по дереву Атака 8078970 предназначен для продольного и поперечного реза мягкой и твердой древесины. Зубья усилены твердосплавными пластинами, что увеличивает производительность и срок службы диска. Также зубья отшлифованы и автоматически заточены с трех сторон, что обеспечивает их правильную геометрию. Такие зубья значительно увеличивают скорость работы.