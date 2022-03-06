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Пильный диск по дереву Атака 8079000 (300x48x32)
5.0
2
Найти аналог
Пильные диски по дереву
    Пильный диск по дереву Атака 8079000 (300x48x32)
    Арт. Х151058
    5.0
    2
    Пильный диск по дереву Атака 8079000 (300x48x32)

      Пильный диск по дереву Атака 8079000 (300x48x32)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х151058
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильный диск по дереву Атака 8079000 предназначен для продольного и поперечного реза мягкой и твердой древесины. Зубья усилены твердосплавными пластинами, что увеличивает производительность и срок службы диска. Также зубья отшлифованы и автоматически заточены с трех сторон, что обеспечивает их правильную геометрию. Такие зубья значительно увеличивают скорость работы.