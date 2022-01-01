Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Диск пильный Атака 305*60*30 дерево
Найти аналог
Пильные диски по дереву
    Диск пильный Атака 305*60*30 дерево
    Арт. Х151045
    Диск пильный Атака 305*60*30 дерево
    Диск пильный Атака 305*60*30 дерево
      Диск пильный Атака 305*60*30 дерево
      Диск пильный Атака 305*60*30 дерево

      Диск пильный Атака 305*60*30 дерево

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х151045

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильные диски Атака предназначены для выполнения профессиональных задач с различными строительными материалами (дерево, газобетон, ламинат, аллюминий). Их отличает повышенный ресурс, широкий ассортимент и, как следствие, возможность точного подбора под любые задачи и условия работы.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы