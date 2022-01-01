Диск пильный Атака 350*60*50 дерево

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Диск пильный 350*60T*50 Дерево ч/рез Профи Атака. Применяется с настольной пилой. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из твердого сплава с алмазной шлифовкой. Предназначен для чистого распила мягкой или твердой древесины, фанеры.