Диск пильный Атака 450*60*50 дерево
Арт. 9010223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Диск пильный 350*60T*50 Дерево ч/рез Профи Атака. Применяется с настольной пилой. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из твердого сплава с алмазной шлифовкой. Предназначен для чистого распила мягкой или твердой древесины, фанеры.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы