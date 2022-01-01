Диск пильный Белмаш 250мм*56Т*32мм*2,6мм/1,8мм

Преимущества

Используется для чистой продольной и поперечной распиловки дерева, МДФ, ДСП, ОСП, фанеры

Диск пильный BELMASH 250×2,6/1,8×32ММ 56Т можно применять на станках БЕЛМАШ СДМ-2000, Универсал-2000, СДМП-2200, Могилев 2,4, Универсал-2500Е

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Диск пильный BELMASH 250×2,6/1,8×32ММ 56Т с твердосплавными напайками для пиления древесины предназначен для деревообрабатывающих многофункциональных и циркулярных станков, торцовочных пил и т. п.