Диск пильный Белмаш 250мм*56Т*32мм*2,6мм/1,8мм
Арт. 9010202345
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Диск пильный BELMASH 250×2,6/1,8×32ММ 56Т с твердосплавными напайками для пиления древесины предназначен для деревообрабатывающих многофункциональных и циркулярных станков, торцовочных пил и т. п.
Преимущества
- Используется для чистой продольной и поперечной распиловки дерева, МДФ, ДСП, ОСП, фанеры
- Диск пильный BELMASH 250×2,6/1,8×32ММ 56Т можно применять на станках БЕЛМАШ СДМ-2000, Универсал-2000, СДМП-2200, Могилев 2,4, Универсал-2500Е
- Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»