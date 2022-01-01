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Диск пильный Белмаш 250мм*56Т*32мм*2,6мм/1,8мм
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Пильные диски по дереву
    Диск пильный Белмаш 250мм*56Т*32мм*2,6мм/1,8мм
    Арт. 9010202345
    Диск пильный Белмаш 250мм*56Т*32мм*2,6мм/1,8мм

      Диск пильный Белмаш 250мм*56Т*32мм*2,6мм/1,8мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202345

      Характеристики

      Производитель
      		Belmash
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск пильный BELMASH 250×2,6/1,8×32ММ 56Т с твердосплавными напайками для пиления древесины предназначен для деревообрабатывающих многофункциональных и циркулярных станков, торцовочных пил и т. п.

        Преимущества

        • Используется для чистой продольной и поперечной распиловки дерева, МДФ, ДСП, ОСП, фанеры
        • Диск пильный BELMASH 250×2,6/1,8×32ММ 56Т можно применять на станках БЕЛМАШ СДМ-2000, Универсал-2000, СДМП-2200, Могилев 2,4, Универсал-2500Е
        • Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»