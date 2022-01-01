Диск пильный Белмаш 250мм*72Т*32мм*3,0мм/2,0мм

Преимущества

Назначение – чистый рез, для продольного и поперечного распила древесины, МДФ, ДСП, ОСП, фанеры и т. п.

Можно устанавливать на бытовые деревообрабатывающие станки UNIVERSAL-2000, UNIVERSAL-2500E, MOGILEV 2.4, MOGILEV 2.0, MOGILEV 2.4 ECO, SDMP-2200, SDM-2000M, CBS-2000, TS-250ST1000, TS-250ST1000/400, TS-250ST1300, TS-250ST1300/400, TS-250ST1600, TS-250ST1600/400

В комплекте имеется проставочное кольцо: 32/30

Максимальная частота вращения – 6100 об./мин

Тип упаковки – блистер с подвесом

Диск BELMASH 250x3,0/2,0x32/30, 72T соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Диск пильный BELMASH 250x3,0/2,0x32/30, 72T с твердосплавными напайками для многофункциональных и циркулярных станков, торцовочных пил и т. п.