Диск пильный Белмаш 250мм*72Т*32мм*3,0мм/2,0мм
Арт. 9010202347
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Диск пильный BELMASH 250x3,0/2,0x32/30, 72T с твердосплавными напайками для многофункциональных и циркулярных станков, торцовочных пил и т. п.
Преимущества
- Назначение – чистый рез, для продольного и поперечного распила древесины, МДФ, ДСП, ОСП, фанеры и т. п.
- Можно устанавливать на бытовые деревообрабатывающие станки UNIVERSAL-2000, UNIVERSAL-2500E, MOGILEV 2.4, MOGILEV 2.0, MOGILEV 2.4 ECO, SDMP-2200, SDM-2000M, CBS-2000, TS-250ST1000, TS-250ST1000/400, TS-250ST1300, TS-250ST1300/400, TS-250ST1600, TS-250ST1600/400
- В комплекте имеется проставочное кольцо: 32/30
- Максимальная частота вращения – 6100 об./мин
- Тип упаковки – блистер с подвесом
- Диск BELMASH 250x3,0/2,0x32/30, 72T соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»