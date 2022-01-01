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Диск пильный Белмаш 250мм*72Т*32мм*3,0мм/2,0мм
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Пильные диски по дереву
    Диск пильный Белмаш 250мм*72Т*32мм*3,0мм/2,0мм
    Арт. 9010202347
    Диск пильный Белмаш 250мм*72Т*32мм*3,0мм/2,0мм

      Диск пильный Белмаш 250мм*72Т*32мм*3,0мм/2,0мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202347

      Характеристики

      Производитель
      		Belmash
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск пильный BELMASH 250x3,0/2,0x32/30, 72T с твердосплавными напайками для многофункциональных и циркулярных станков, торцовочных пил и т. п.

        Преимущества

        • Назначение – чистый рез, для продольного и поперечного распила древесины, МДФ, ДСП, ОСП, фанеры и т. п.
        • Можно устанавливать на бытовые деревообрабатывающие станки UNIVERSAL-2000, UNIVERSAL-2500E, MOGILEV 2.4, MOGILEV 2.0, MOGILEV 2.4 ECO, SDMP-2200, SDM-2000M, CBS-2000, TS-250ST1000, TS-250ST1000/400, TS-250ST1300, TS-250ST1300/400, TS-250ST1600, TS-250ST1600/400
        • В комплекте имеется проставочное кольцо: 32/30
        • Максимальная частота вращения – 6100 об./мин
        • Тип упаковки – блистер с подвесом
        • Диск BELMASH 250x3,0/2,0x32/30, 72T соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»