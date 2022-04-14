Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.374 (160x20/16-36T)

Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.374 - используется для проведения работ по древесине и ДСП. Изделие оснащено 36-ю зубьями с острой заточкой и небольшим уклоном для улучшения эффективности резки. Данный элемент оснастки способен действовать при 9500 об/мин.

