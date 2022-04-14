Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.374 (160x20/16-36T)
Арт. 9010202418
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение по материалу
|дерево
Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.374 - используется для проведения работ по древесине и ДСП. Изделие оснащено 36-ю зубьями с острой заточкой и небольшим уклоном для улучшения эффективности резки. Данный элемент оснастки способен действовать при 9500 об/мин.