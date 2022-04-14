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Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.374 (160x20/16-36T)
4.4
5
Найти аналог
Пильные диски по дереву
    Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.374 (160x20/16-36T)
    Арт. 9010202418
    4.4
    5
    Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.374 (160x20/16-36T)
    Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.374 (160x20/16-36T)
    Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.374 (160x20/16-36T)
    Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.374 (160x20/16-36T)
      Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.374 (160x20/16-36T)
      Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.374 (160x20/16-36T)
      Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.374 (160x20/16-36T)
      Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.374 (160x20/16-36T)

      Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.374 (160x20/16-36T)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202418
      4.4
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.374 - используется для проведения работ по древесине и ДСП. Изделие оснащено 36-ю зубьями с острой заточкой и небольшим уклоном для улучшения эффективности резки. Данный элемент оснастки способен действовать при 9500 об/мин.