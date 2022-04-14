Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.376 (24T, диаметр 190 мм, отверстие 30 мм, толщина 1,4 мм)

Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.376 можно использовать в электрической дисковой пиле, для обработки заготовок из древесины. Твердосплавный диск, рассчитанный на активную и длительную эксплуатацию, обеспечивает быстрый и аккуратный распил деревянных досок и бруса, листов фанеры и ДСП, древесных панелей с покрытием. С его помощью можно распиливать изделия из древесины любой прочности. Даже встретившийся в доске гвоздь не приведет к повреждению прочного диска.