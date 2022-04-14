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Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.376 (24T, диаметр 190 мм, отверстие 30 мм, толщина 1,4 мм)
5.0
2
1 110 ₽
Пильные диски по дереву
    Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.376 (190x30-24T)
    Арт. 9010202417
    5.0
    2
    Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.376 (24T, диаметр 190 мм, отверстие 30 мм, толщина 1,4 мм)
    Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.376 (24T, диаметр 190 мм, отверстие 30 мм, толщина 1,4 мм)
    Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.376 (24T, диаметр 190 мм, отверстие 30 мм, толщина 1,4 мм)
      Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.376 (24T, диаметр 190 мм, отверстие 30 мм, толщина 1,4 мм)
      Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.376 (24T, диаметр 190 мм, отверстие 30 мм, толщина 1,4 мм)
      Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.376 (24T, диаметр 190 мм, отверстие 30 мм, толщина 1,4 мм)

      Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.376 (190x30-24T)

      1 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9010202417
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      1 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.376 можно использовать в электрической дисковой пиле, для обработки заготовок из древесины. Твердосплавный диск, рассчитанный на активную и длительную эксплуатацию, обеспечивает быстрый и аккуратный распил деревянных досок и бруса, листов фанеры и ДСП, древесных панелей с покрытием. С его помощью можно распиливать изделия из древесины любой прочности. Даже встретившийся в доске гвоздь не приведет к повреждению прочного диска.