Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.377 (148T, диаметр 190 мм, посадочный 30 мм, толщина 1,4 мм)

Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.377 - одинаково хорошо справляется с обработкой как мягкого, так и более твердого древесного материала, чисто пилит прессованную и клеенную древесину. Снабжен 48 мелкими зубьями, ориентирован на эксплуатацию в электрических дисковых пилах. Его можно установить на ручную циркулярную, торцовочную, настольную дисковую пилу. Используя этот надежный твердосплавный диск, можно чисто и аккуратно распиливать деревянные изделия - доски, брус, фанеру, ДСП, ДВП, древесные панели с покрытием.