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Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.377 (148T, диаметр 190 мм, посадочный 30 мм, толщина 1,4 мм)
5.0
4
1 129 ₽
1 590 ₽
Пильные диски по дереву
    Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.377 (190x30-48T)
    Арт. 9010202416
    5.0
    4
    Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.377 (148T, диаметр 190 мм, посадочный 30 мм, толщина 1,4 мм)
    Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.377 (148T, диаметр 190 мм, посадочный 30 мм, толщина 1,4 мм)
    Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.377 (148T, диаметр 190 мм, посадочный 30 мм, толщина 1,4 мм)
    Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.377 (148T, диаметр 190 мм, посадочный 30 мм, толщина 1,4 мм)
      Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.377 (148T, диаметр 190 мм, посадочный 30 мм, толщина 1,4 мм)
      Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.377 (148T, диаметр 190 мм, посадочный 30 мм, толщина 1,4 мм)
      Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.377 (148T, диаметр 190 мм, посадочный 30 мм, толщина 1,4 мм)
      Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.377 (148T, диаметр 190 мм, посадочный 30 мм, толщина 1,4 мм)

      Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.377 (190x30-48T)

      • -461 ₽
      1 129 ₽
      1 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9010202416
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      • -461 ₽
      1 129 ₽
      1 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильный диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.377 - одинаково хорошо справляется с обработкой как мягкого, так и более твердого древесного материала, чисто пилит прессованную и клеенную древесину. Снабжен 48 мелкими зубьями, ориентирован на эксплуатацию в электрических дисковых пилах. Его можно установить на ручную циркулярную, торцовочную, настольную дисковую пилу. Используя этот надежный твердосплавный диск, можно чисто и аккуратно распиливать деревянные изделия - доски, брус, фанеру, ДСП, ДВП, древесные панели с покрытием. 