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Диск пильный EDGE by Patriot 210*24*30/20 дерево 810010019
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Пильные диски по дереву
    Диск пильный EDGE by Patriot 210*24*30/20 дерево 810010019
    Арт. 9010202403
    Диск пильный EDGE by Patriot 210*24*30/20 дерево 810010019

      Диск пильный EDGE by Patriot 210*24*30/20 дерево 810010019

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202403

      Характеристики

      Производитель
      		EDGE by Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск пильный EDGE by PATRIOT 810010019 предназначен для циркулярной пилы. Используется для распила изделий из древесины. Зубья оснастки оснащены твердосплавными напайками и имеют специальную заточку для быстрой распиловки заготовок. В комплекте переходное кольцо с посадочным отверстием 20 мм.