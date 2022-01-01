Диск пильный EDGE by Patriot 210*24*30/20 дерево 810010019
Арт. 9010202403
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Диск пильный EDGE by PATRIOT 810010019 предназначен для циркулярной пилы. Используется для распила изделий из древесины. Зубья оснастки оснащены твердосплавными напайками и имеют специальную заточку для быстрой распиловки заготовок. В комплекте переходное кольцо с посадочным отверстием 20 мм.