Диск пильный EDGE by Patriot 210*24*30/20 дерево 810010019

Диск пильный EDGE by PATRIOT 810010019 предназначен для циркулярной пилы. Используется для распила изделий из древесины. Зубья оснастки оснащены твердосплавными напайками и имеют специальную заточку для быстрой распиловки заготовок. В комплекте переходное кольцо с посадочным отверстием 20 мм.