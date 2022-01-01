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Диск пильный EDGE by Patriot 300*36*50/32/30 дерево 810010013
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Пильные диски по дереву
    Диск пильный EDGE by Patriot 300*36*50/32/30 дерево 810010013
    Арт. 9010202408
    Диск пильный EDGE by Patriot 300*36*50/32/30 дерево 810010013

      Диск пильный EDGE by Patriot 300*36*50/32/30 дерево 810010013

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202408

      Характеристики

      Производитель
      		EDGE by Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск пильный EDGE by PATRIOT 810010013 предназначен для циркулярной или отрезной пилы. Используется для распила изделий из древесины.

        Преимущества

        • Зубья оснастки оснащены твердосплавными напайками и имеют специальную заточку для быстрой распиловки заготовок
        • В комплекте переходные кольца с посадочными отверстиями 32 мм и 30 мм