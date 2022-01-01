Диск пильный EDGE by Patriot 300*36*50/32/30 дерево 810010013
Арт. 9010202408
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Диск пильный EDGE by PATRIOT 810010013 предназначен для циркулярной или отрезной пилы. Используется для распила изделий из древесины.
Преимущества
- Зубья оснастки оснащены твердосплавными напайками и имеют специальную заточку для быстрой распиловки заготовок
- В комплекте переходные кольца с посадочными отверстиями 32 мм и 30 мм