Диск пильный EDGE by Patriot 300*36*50/32/30 дерево 810010013

Преимущества

Зубья оснастки оснащены твердосплавными напайками и имеют специальную заточку для быстрой распиловки заготовок

В комплекте переходные кольца с посадочными отверстиями 32 мм и 30 мм

Диск пильный EDGE by PATRIOT 810010013 предназначен для циркулярной или отрезной пилы. Используется для распила изделий из древесины.