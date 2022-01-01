Диск пильный Энкор 48568 250*30*60 дерево

Преимущества

Корпус диска изготовлен из инструментальной стали, а напайки выполнены из твёрдого сплава ВК8

Оснастка имеет зубья переменной формы

Упаковка — блистер с евроотверстием

Диск Энкор 48568 является сменным элементом для торцовочных и циркулярных пил. Применяется для быстрого реза по мягкой и твердой древесине.