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Диск пильный Энкор 48568 250*30*60 дерево
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Пильные диски по дереву
    Диск пильный Энкор 48568 250*30*60 дерево
    Арт. 9010202297
    Диск пильный Энкор 48568 250*30*60 дерево
    Диск пильный Энкор 48568 250*30*60 дерево
    Диск пильный Энкор 48568 250*30*60 дерево
      Диск пильный Энкор 48568 250*30*60 дерево
      Диск пильный Энкор 48568 250*30*60 дерево
      Диск пильный Энкор 48568 250*30*60 дерево

      Диск пильный Энкор 48568 250*30*60 дерево

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202297

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск Энкор 48568 является сменным элементом для торцовочных и циркулярных пил. Применяется для быстрого реза по мягкой и твердой древесине.

        Преимущества

        • Корпус диска изготовлен из инструментальной стали, а напайки выполнены из твёрдого сплава ВК8
        • Оснастка имеет зубья переменной формы
        • Упаковка — блистер с евроотверстием