Диск пильный Энкор 48568 250*30*60 дерево
Арт. 9010202297
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Диск Энкор 48568 является сменным элементом для торцовочных и циркулярных пил. Применяется для быстрого реза по мягкой и твердой древесине.
Преимущества
- Корпус диска изготовлен из инструментальной стали, а напайки выполнены из твёрдого сплава ВК8
- Оснастка имеет зубья переменной формы
- Упаковка — блистер с евроотверстием