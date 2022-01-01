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Диск пильный Makita A-85014
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Пильные диски по дереву
    Диск пильный Makita A-85014
    Арт. 9010202344
    Диск пильный Makita A-85014
    Диск пильный Makita A-85014
      Диск пильный Makita A-85014
      Диск пильный Makita A-85014

      Диск пильный Makita A-85014

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202344

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильный диск для дерева, 260x30/15.88x2.3x60T, STANDART, Makita A-85014. Диск пильный Makita с твердосплавными зубьями, приваренными к стальной основе, выпускается специально для использования с дисковой электропилой. Насадка демонстрирует высокую производительность при работе по заготовкам из цельной древесины, древесным столярным плитам. Она сочетает высокую скорость пиления и возможность создания чистого реза в материале, не требуя при этом высокой мощности электроинструмента. За счет компенсационных прорезей диск отличается пониженным уровнем вибраций и шума в процессе пиления. Оптимальный диаметр диска позволяет использовать его наиболее эффективно. В качестве дополнительного плюса можно отметить тот факт, что диск можно легко установить в инструмент. В комплекте с диском идет переходное кольцо на 15.88 мм. 

        Преимущества

        • Пильный диск предназначен для распила твердых и мягких сортов дерева
        • У зубьев очень острые края, поэтому они имеют более длительный срок службы, чем традиционные зубы
        • Благодаря твердому сплаву пильный диск прочный и долговечный
        • Высокая надежность
        • Высокая производительность