Диск пильный Makita A-85014

Преимущества

Пильный диск предназначен для распила твердых и мягких сортов дерева

У зубьев очень острые края, поэтому они имеют более длительный срок службы, чем традиционные зубы

Благодаря твердому сплаву пильный диск прочный и долговечный

Высокая надежность

Высокая производительность

Пильный диск для дерева, 260x30/15.88x2.3x60T, STANDART, Makita A-85014. Диск пильный Makita с твердосплавными зубьями, приваренными к стальной основе, выпускается специально для использования с дисковой электропилой. Насадка демонстрирует высокую производительность при работе по заготовкам из цельной древесины, древесным столярным плитам. Она сочетает высокую скорость пиления и возможность создания чистого реза в материале, не требуя при этом высокой мощности электроинструмента. За счет компенсационных прорезей диск отличается пониженным уровнем вибраций и шума в процессе пиления. Оптимальный диаметр диска позволяет использовать его наиболее эффективно. В качестве дополнительного плюса можно отметить тот факт, что диск можно легко установить в инструмент. В комплекте с диском идет переходное кольцо на 15.88 мм.