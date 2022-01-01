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Диск пильный Makita B-29197
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Пильные диски по дереву
    Диск пильный Makita B-29197
    Арт. 9010202258
    Диск пильный Makita B-29197
    Диск пильный Makita B-29197
    Диск пильный Makita B-29197
      Диск пильный Makita B-29197
      Диск пильный Makita B-29197
      Диск пильный Makita B-29197

      Диск пильный Makita B-29197

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202258

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильный диск по дереву Makita B-29197 изготовлен из твердосплавной стали и предназначен для быстрого реза. Специальная форма зуба (FTG) отлично подходит для прямого реза. Эта форма устойчива к сколам и обеспечивает ровный рез, без отклонений в стороны, поскольку углы с обоих сторон напайки одинаковы. Так же данный тип зуба подходит для распиловки дерева с металлом (гвозди, шурупы и т.д.). В комплекте с диском идут переходные кольца на 20 и 15.88 мм.

        Преимущества

        • Полностью закаленные и точно выровненные зубья отлично поглощают удары и обеспечивают высокую курсовую устойчивость
        • Тонкое лезвие обеспечивает низкий износ и делает движение вперед более плавным
        • Рекомендуются для интенсивных продолжительных работ