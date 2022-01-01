Диск пильный Makita B-29197

Преимущества

Полностью закаленные и точно выровненные зубья отлично поглощают удары и обеспечивают высокую курсовую устойчивость

Тонкое лезвие обеспечивает низкий износ и делает движение вперед более плавным

Рекомендуются для интенсивных продолжительных работ

Пильный диск по дереву Makita B-29197 изготовлен из твердосплавной стали и предназначен для быстрого реза. Специальная форма зуба (FTG) отлично подходит для прямого реза. Эта форма устойчива к сколам и обеспечивает ровный рез, без отклонений в стороны, поскольку углы с обоих сторон напайки одинаковы. Так же данный тип зуба подходит для распиловки дерева с металлом (гвозди, шурупы и т.д.). В комплекте с диском идут переходные кольца на 20 и 15.88 мм.