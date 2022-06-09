Пильный диск Metabo 628060000 (216x30х1.8 мм, 40WZ)
Арт. О00000003337
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Пильный диск Metabo 628060000 предназначен для чистого распила мягкой и твердой древесины (цельной и слоеной древесины, необработанных древесностружечных панелей, с покрытием или фанеровкой, МДФ, многослойных материалов). Диск подходит для пил Metabo KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM.