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Пильный диск Metabo 628060000 (216x30х1.8 мм, 40WZ)
4.5
2
Найти аналог
Пильные диски по дереву
    Пильный диск Metabo 628060000 (216x30х1.8 мм, 40WZ)
    Арт. О00000003337
    4.5
    2
    Пильный диск Metabo 628060000 (216x30х1.8 мм, 40WZ)
    Пильный диск Metabo 628060000 (216x30х1.8 мм, 40WZ)
    Пильный диск Metabo 628060000 (216x30х1.8 мм, 40WZ)
    Пильный диск Metabo 628060000 (216x30х1.8 мм, 40WZ)
      Пильный диск Metabo 628060000 (216x30х1.8 мм, 40WZ)
      Пильный диск Metabo 628060000 (216x30х1.8 мм, 40WZ)
      Пильный диск Metabo 628060000 (216x30х1.8 мм, 40WZ)
      Пильный диск Metabo 628060000 (216x30х1.8 мм, 40WZ)

      Пильный диск Metabo 628060000 (216x30х1.8 мм, 40WZ)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003337
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильный диск Metabo 628060000 предназначен для чистого распила мягкой и твердой древесины (цельной и слоеной древесины, необработанных древесностружечных панелей, с покрытием или фанеровкой, МДФ, многослойных материалов). Диск подходит для пил Metabo KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM.