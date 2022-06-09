Пильный диск Metabo 628060000 (216x30х1.8 мм, 40WZ)

Пильный диск Metabo 628060000 предназначен для чистого распила мягкой и твердой древесины (цельной и слоеной древесины, необработанных древесностружечных панелей, с покрытием или фанеровкой, МДФ, многослойных материалов). Диск подходит для пил Metabo KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM.