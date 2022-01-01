Диск пильный Patriot EDGE 190*56*30/20/16 ламинат 810010016
Арт. 9010202409
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Диск пильный EDGE by PATRIOT 810010016 предназначен для циркулярной пилы. Используется для распила ламинированных изделий, а также древесины.
Преимущества
- Зубья оснастки оснащены твердосплавными напайками и имеют специальную заточку для чистой распиловки без сколов
- В комплекте переходные кольца с посадочными отверстиями 20 мм и 16 мм