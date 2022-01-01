Диск пильный Patriot EDGE 190*56*30/20/16 ламинат 810010016

Преимущества

Зубья оснастки оснащены твердосплавными напайками и имеют специальную заточку для чистой распиловки без сколов

В комплекте переходные кольца с посадочными отверстиями 20 мм и 16 мм

Диск пильный EDGE by PATRIOT 810010016 предназначен для циркулярной пилы. Используется для распила ламинированных изделий, а также древесины.