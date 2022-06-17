Пильный диск по дереву Вихрь (190x30 мм, 48 зубьев)

Диск пильный по дереву Вихрь 190х30мм, 48 зубьев - предназначается для продольной и поперечной резки древесины, фанерных плит, ДСП, ДВП, а также других древесных материалов. Используется совместно с циркулярными пилами и подобными деревообрабатывающими электроинструментами. Твердосплавные напайки на лезвия обеспечивают качественную и быструю работу с заготовками, а также увеличивают ресурс оснастки. Специальные прорези в теле диска компенсируют нагнетаемую температуру и поддерживают равномерную форму при соприкосновении лезвий с материалом.