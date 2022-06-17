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Пильный диск по дереву Вихрь (190x30 мм, 48 зубьев)
5.0
1
Найти аналог
Пильные диски по дереву
    Пильный диск по дереву Вихрь (190x30 мм, 48 зубьев)
    Арт. О00000013388
    5.0
    1
    Пильный диск по дереву Вихрь (190x30 мм, 48 зубьев)
    Пильный диск по дереву Вихрь (190x30 мм, 48 зубьев)
      Пильный диск по дереву Вихрь (190x30 мм, 48 зубьев)
      Пильный диск по дереву Вихрь (190x30 мм, 48 зубьев)

      Пильный диск по дереву Вихрь (190x30 мм, 48 зубьев)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013388
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск пильный по дереву Вихрь 190х30мм, 48 зубьев - предназначается для продольной и поперечной резки древесины, фанерных плит, ДСП, ДВП, а также других древесных материалов. Используется совместно с циркулярными пилами и подобными деревообрабатывающими электроинструментами. Твердосплавные напайки на лезвия обеспечивают качественную и быструю работу с заготовками, а также увеличивают ресурс оснастки. Специальные прорези в теле диска компенсируют нагнетаемую температуру и поддерживают равномерную форму при соприкосновении лезвий с материалом.