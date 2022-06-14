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Пильный диск по ламинату Практика 030-429 (диаметры 190х30/20 мм, количество зубов 40)
5.0
3
1 070 ₽
Пильные диски по ламинату
    Пильный диск по ламинату Практика 030-429 (190х30/20 мм, 40 зубов)
    Арт. 9010202440
    5.0
    3
    Пильный диск по ламинату Практика 030-429 (диаметры 190х30/20 мм, количество зубов 40)
    Пильный диск по ламинату Практика 030-429 (диаметры 190х30/20 мм, количество зубов 40)
      Пильный диск по ламинату Практика 030-429 (диаметры 190х30/20 мм, количество зубов 40)
      Пильный диск по ламинату Практика 030-429 (диаметры 190х30/20 мм, количество зубов 40)

      Пильный диск по ламинату Практика 030-429 (190х30/20 мм, 40 зубов)

      1 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 9010202440
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      1 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить