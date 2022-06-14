Пильный диск по ламинату Практика 030-429 (диаметры 190х30/20 мм, количество зубов 40)

Пильный диск по ламинату Практика 030-429 (190х30/20 мм, 40 зубов)
Арт. 9010202440
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
Пильный диск Практика 030-429 по ламинированным материалам, ДСП, пластику. ГОСТ 9769-79. Серия "Мастер". Высококачественный пильный диск для ручных дисковых пил и станков. Твердость тела HRC 45-46, напаек из карбида вольфрама (сплав ВК8) HRC. 90-93. Угол атаки зуба + 10°.