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Пильный диск по ламинату и ПВХ Практика 034-281 (210х30/20/16 мм, ширина пропила 4 мм, количество зубов 64)
5.0
2
1 209 ₽
1 210 ₽
Пильные диски по ламинату
    Пильный диск по ламинату Практика 034-281 (210х30/20/16 мм, 64 зуба)
    Арт. 9010202439
    5.0
    2
    Пильный диск по ламинату и ПВХ Практика 034-281 (210х30/20/16 мм, ширина пропила 4 мм, количество зубов 64)
    Пильный диск по ламинату и ПВХ Практика 034-281 (210х30/20/16 мм, ширина пропила 4 мм, количество зубов 64)
      Пильный диск по ламинату и ПВХ Практика 034-281 (210х30/20/16 мм, ширина пропила 4 мм, количество зубов 64)
      Пильный диск по ламинату и ПВХ Практика 034-281 (210х30/20/16 мм, ширина пропила 4 мм, количество зубов 64)

      Пильный диск по ламинату Практика 034-281 (210х30/20/16 мм, 64 зуба)

      • -1 ₽
      1 209 ₽
      1 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 9010202439
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      • -1 ₽
      1 209 ₽
      1 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить