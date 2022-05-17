Пильный диск по ламинату и ПВХ Практика 034-281 (210х30/20/16 мм, ширина пропила 4 мм, количество зубов 64)

Пильный диск по ламинату Практика 034-281 (210х30/20/16 мм, 64 зуба)
Арт. 9010202439
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Пильный диск Практика 034-281 по ламинированным материалам, ДСП, пластику. ГОСТ 9769-79. Серия "Мастер". Высококачественный пильный диски для ручных дисковых пил и станков. Твердость тела HRC 45-46, напаек из карбида вольфрама (сплав ВК8) HRC. 90-93. Угол атаки зуба + 10°.