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Пильный диск по дереву Практика 030-559 (350x50 мм, 60 зубов, пропил 3,6 мм)
5.0
1
3 299 ₽
3 945 ₽
Пильные диски по дереву
    Пильный диск по дереву Практика 030-559 (350x50 мм, 60 зубов)
    Арт. 9010202415
    5.0
    1
    Пильный диск по дереву Практика 030-559 (350x50 мм, 60 зубов, пропил 3,6 мм)
    Пильный диск по дереву Практика 030-559 (350x50 мм, 60 зубов, пропил 3,6 мм)
      Пильный диск по дереву Практика 030-559 (350x50 мм, 60 зубов, пропил 3,6 мм)
      Пильный диск по дереву Практика 030-559 (350x50 мм, 60 зубов, пропил 3,6 мм)

      Пильный диск по дереву Практика 030-559 (350x50 мм, 60 зубов)

      • -646 ₽
      3 299 ₽
      3 945 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9010202415
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      • -646 ₽
      3 299 ₽
      3 945 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Пильный диск по дереву Практика 030-559 характеризуется положительным углом установки зуба. Это необходимо для высокой производительности пиления древесины и деревосодержащих материалов: фанера, ДСП. Чередующаяся односторонняя заточка зубьев. Такая заточка наиболее универсальна, подходит для быстрых распилов массива древесины вдоль и поперек волокон, раскроя фанеры, многослойных мягких материалов.