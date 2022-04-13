Пильный диск по дереву Практика 030-559 (350x50 мм, 60 зубов, пропил 3,6 мм)

Пильный диск по дереву Практика 030-559 (350x50 мм, 60 зубов)
Арт. 9010202415
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
Пильный диск по дереву Практика 030-559 характеризуется положительным углом установки зуба. Это необходимо для высокой производительности пиления древесины и деревосодержащих материалов: фанера, ДСП. Чередующаяся односторонняя заточка зубьев. Такая заточка наиболее универсальна, подходит для быстрых распилов массива древесины вдоль и поперек волокон, раскроя фанеры, многослойных мягких материалов.