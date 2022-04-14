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Полировальный матерчатый диск Dremel SC423 2.615.S42.3JA (25 мм)
5.0
2
Найти аналог
Насадки для граверов
    Полировальный матерчатый диск Dremel SC423 2.615.S42.3JA (25 мм)
    Арт. X1319051771
    5.0
    2
    Полировальный матерчатый диск Dremel SC423 2.615.S42.3JA (25 мм)
    Полировальный матерчатый диск Dremel SC423 2.615.S42.3JA (25 мм)
    Полировальный матерчатый диск Dremel SC423 2.615.S42.3JA (25 мм)
      Полировальный матерчатый диск Dremel SC423 2.615.S42.3JA (25 мм)
      Полировальный матерчатый диск Dremel SC423 2.615.S42.3JA (25 мм)
      Полировальный матерчатый диск Dremel SC423 2.615.S42.3JA (25 мм)

      Полировальный матерчатый диск Dremel SC423 2.615.S42.3JA (25 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051771
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		1
      Тип насадки
      		диск полировальный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полировальный матерчатый диск Dremel SC423 2.615.S42.3JA (25 мм) используется совместно с граверами.

        Преимущества

        • Этот диск идеально подходит для полировки металла и пластмассы
        • Он также может использоваться с держателем 402
        • Быстро, просто, легко
        • Полирование: стекло / металл толстый / пластик / окисленный металл / камень / металл тонкий, жесть