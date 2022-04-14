Полировальный матерчатый диск Dremel SC423 2.615.S42.3JA (25 мм)
Арт. X1319051771
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Количество предметов, шт
|1
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Тип насадки
|диск полировальный
- Полировальный матерчатый диск Dremel SC423 2.615.S42.3JA (25 мм) используется совместно с граверами.
Преимущества
- Этот диск идеально подходит для полировки металла и пластмассы
- Он также может использоваться с держателем 402
- Быстро, просто, легко
- Полирование: стекло / металл толстый / пластик / окисленный металл / камень / металл тонкий, жесть