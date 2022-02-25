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Обдирочный круг по металлу Bosch 2.608.600.386 (230x8x22,2 мм)
3.9
7
Найти аналог
Зачистные круги
    Обдирочный круг по металлу Bosch 2.608.600.386 (230x8x22,2 мм)
    Арт. 9006229
    3.9
    7
    Обдирочный круг по металлу Bosch 2.608.600.386 (230x8x22,2 мм)
    Обдирочный круг по металлу Bosch 2.608.600.386 (230x8x22,2 мм)
      Обдирочный круг по металлу Bosch 2.608.600.386 (230x8x22,2 мм)
      Обдирочный круг по металлу Bosch 2.608.600.386 (230x8x22,2 мм)

      Обдирочный круг по металлу Bosch 2.608.600.386 (230x8x22,2 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9006229
      3.9
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		шлифовальный круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Обдирочный круг BOSCH 2.608.600.386 используется в ручных угловых шлифовальных машинах. Круг A 30 T BF - очень твердый и имеет среднюю зернистость, абразивным материалом является электрокорунд. Такая оснастка подходит для работ по металлу.
        Максимальная окружная скорость — 80 м/с.