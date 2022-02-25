Обдирочный круг по металлу Bosch 2.608.600.386 (230x8x22,2 мм)

Обдирочный круг BOSCH 2.608.600.386 используется в ручных угловых шлифовальных машинах. Круг A 30 T BF - очень твердый и имеет среднюю зернистость, абразивным материалом является электрокорунд. Такая оснастка подходит для работ по металлу.

Максимальная окружная скорость — 80 м/с.