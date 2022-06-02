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Точильный диск Союз ТСС-60013-990
5.0
2
Найти аналог
Заточной диск
    Точильный диск Союз ТСС-60013-990
    Арт. О00000002626
    5.0
    2
    Точильный диск Союз ТСС-60013-990

    Точильный диск Союз ТСС-60013-990

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. О00000002626
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Союз
    Тип оснастки
    		круг абразивный
    Толщина, мм
    		3.2
    Внешний диаметр, мм
    		100
    Посадочный диаметр, мм
    		10
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Диск шлифовальный Союз ТСС-60013-990 предназначен к аппаратам для заточки цепей. Применяется для заточки цепей. Диск обладает высокими эксплуатационными качествами и имеет большой ресурс работы. Изделие используется для комплектации популярной модели заточного станка Союз ТСС-60013.

      Преимущества

      • Надежность
      • Высокая износостойкость
      • Физические свойства диска подобраны наилучшим образом: вы сможете быстро и эффективно затачивать пильные цепи, которыми комплектуются бензиновые и электрические пилы
      • Диск для заточки цепей Союз ТСС-60013-990 рассчитан на интенсивную и длительную эксплуатацию
      • Диаметр шлифовального круга - 100 мм
      • Толщина шлифовального круга - 3,2 мм
      • Посадочный диаметр шлифовального круга - 10 мм
      • Вес 67 грамм