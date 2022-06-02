Точильный диск Союз ТСС-60013-990
Арт. О00000002626
Характеристики
|
Производитель
|
Тип оснастки
|круг абразивный
|
Толщина, мм
|3.2
|
Внешний диаметр, мм
|100
|
Посадочный диаметр, мм
|10
- Диск шлифовальный Союз ТСС-60013-990 предназначен к аппаратам для заточки цепей. Применяется для заточки цепей. Диск обладает высокими эксплуатационными качествами и имеет большой ресурс работы. Изделие используется для комплектации популярной модели заточного станка Союз ТСС-60013.
Преимущества
- Надежность
- Высокая износостойкость
- Физические свойства диска подобраны наилучшим образом: вы сможете быстро и эффективно затачивать пильные цепи, которыми комплектуются бензиновые и электрические пилы
- Диск для заточки цепей Союз ТСС-60013-990 рассчитан на интенсивную и длительную эксплуатацию
- Диаметр шлифовального круга - 100 мм
- Толщина шлифовального круга - 3,2 мм
- Посадочный диаметр шлифовального круга - 10 мм
- Вес 67 грамм