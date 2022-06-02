Точильный диск Союз ТСС-60013-990

Преимущества

Надежность

Высокая износостойкость

Физические свойства диска подобраны наилучшим образом: вы сможете быстро и эффективно затачивать пильные цепи, которыми комплектуются бензиновые и электрические пилы

Диск для заточки цепей Союз ТСС-60013-990 рассчитан на интенсивную и длительную эксплуатацию

Диаметр шлифовального круга - 100 мм

Толщина шлифовального круга - 3,2 мм

Посадочный диаметр шлифовального круга - 10 мм

Вес 67 грамм

Диск шлифовальный Союз ТСС-60013-990 предназначен к аппаратам для заточки цепей. Применяется для заточки цепей. Диск обладает высокими эксплуатационными качествами и имеет большой ресурс работы. Изделие используется для комплектации популярной модели заточного станка Союз ТСС-60013.