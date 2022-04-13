Диск для триммера Stihl 40017133805 (2 лопасти, 230 мм, для FS44/55/80/85)

Преимущества:

Изготовлен из прочной стали;

Для моделей FS55-FS250;

Широкий диапазон применения

Режущий нож для травы с двумя режущими кромками применяется в моделях: FS55-FS250. Нож предназначен для скашивания и удаления жесткой свалявшейся травы, а также густой растительности, жесткой травы на больших площадях. Устройство представляет собой оборотный стальной нож с двумя режущими кромками. Изготовлен из прочной стали.