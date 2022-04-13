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Диск для триммера Stihl 40017133805 (2 лопасти, 230 мм, для FS44/55/80/85)
5.0
2
990 ₽
Ножи для триммеров
    Диск для триммера Stihl 40017133805 (2 лопасти, 230 мм, для FS44/55/80/85)
    Арт. X1861250969
    5.0
    2
    Диск для триммера Stihl 40017133805 (2 лопасти, 230 мм, для FS44/55/80/85)

      Диск для триммера Stihl 40017133805 (2 лопасти, 230 мм, для FS44/55/80/85)

      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X1861250969
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		нож для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		230
      Все характеристики
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Режущий нож для травы с двумя режущими кромками применяется в моделях: FS55-FS250. Нож предназначен для скашивания и удаления жесткой свалявшейся травы, а также густой растительности, жесткой травы на больших площадях. Устройство представляет собой оборотный стальной нож с двумя режущими кромками. Изготовлен из прочной стали.

        Преимущества:

        • Изготовлен из прочной стали;
        • Для моделей FS55-FS250;
        • Широкий диапазон применения