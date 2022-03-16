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Режущий диск для травы Stihl 40017133805 (2 кромки, 230 мм, для FS-44/55/80/85)
5.0
3
Найти аналог
Ножи для триммеров
    Режущий диск для травы Stihl 40017133805 (2 кромки, 230 мм, для FS-44/55/80/85)
    Арт. X1861250948
    5.0
    3
    Режущий диск для травы Stihl 40017133805 (2 кромки, 230 мм, для FS-44/55/80/85)

      Режущий диск для травы Stihl 40017133805 (2 кромки, 230 мм, для FS-44/55/80/85)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1861250948
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		нож для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Режущий диск для травы с двумя режущими кромками применяется в моделях: FS55 -FS250. Диск предназначен для скашивания и удаления жесткой свалявшейся травы, а также густой растительности, жесткой травы на больших площадях. Устройство представляет собой оборотный стальной нож с двумя режущими кромками. Режущий диск для травы с двумя режущими кромками изготовлен из прочной стали.

        Преимущества:

        • Изготовлен из прочной стали;
        • Для моделей FS55 -FS250;
        • Широкий диапозон применения.