Режущий диск для травы Stihl 40017133805 (2 кромки, 230 мм, для FS-44/55/80/85)

Преимущества:

Изготовлен из прочной стали;

Для моделей FS55 -FS250;

Широкий диапозон применения.

Режущий диск для травы с двумя режущими кромками применяется в моделях: FS55 -FS250. Диск предназначен для скашивания и удаления жесткой свалявшейся травы, а также густой растительности, жесткой травы на больших площадях. Устройство представляет собой оборотный стальной нож с двумя режущими кромками. Режущий диск для травы с двумя режущими кромками изготовлен из прочной стали.