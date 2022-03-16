Нож для мотокос FS-55/80 Stihl 40017133801
Арт. X186125279
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|нож для триммера
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Внешний диаметр, мм
|230
Поворотный диск для триммера STIHL с четырьмя режущими кромками изготовлен из стали. Он может переставляться. Диск предназначен для скашивания жёсткой травы на больших территориях. Допускается использование только с защитным щитком. Основное применение диска для триммера с четырьмя режущими кромками - скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Диск используется также для камыша и тонкого кустарника. Устройство выдерживает высокие продолжительные нагрузки, поэтому гарантирует надежность и длительность эксплуатации.
Преимущества:
- Возможность работать долгое время в экстремальном режиме;
- Надежность;
- Долгий срок службы.