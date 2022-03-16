Нож для мотокос FS-55/80 Stihl 40017133801

Поворотный диск для триммера STIHL с четырьмя режущими кромками изготовлен из стали. Он может переставляться. Диск предназначен для скашивания жёсткой травы на больших территориях. Допускается использование только с защитным щитком. Основное применение диска для триммера с четырьмя режущими кромками - скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Диск используется также для камыша и тонкого кустарника. Устройство выдерживает высокие продолжительные нагрузки, поэтому гарантирует надежность и длительность эксплуатации.

Преимущества: