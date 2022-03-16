Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Нож для мотокос FS-55/80 Stihl 40017133801
5.0
2
1 190 ₽
Ножи для триммеров
    Нож для мотокос FS-55/80 Stihl 40017133801
    Арт. X186125279
    5.0
    2
    Нож для мотокос FS-55/80 Stihl 40017133801

      Нож для мотокос FS-55/80 Stihl 40017133801

      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186125279
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		нож для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		230
      Все характеристики
      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Поворотный диск для триммера STIHL с четырьмя режущими кромками изготовлен из стали. Он может переставляться. Диск предназначен для скашивания жёсткой травы на больших территориях. Допускается использование только с защитным щитком. Основное применение диска для триммера с четырьмя режущими кромками - скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Диск используется также для камыша и тонкого кустарника. Устройство выдерживает высокие продолжительные нагрузки, поэтому гарантирует надежность и длительность эксплуатации.

        Преимущества:

        • Возможность работать долгое время в экстремальном режиме;
        • Надежность;
        • Долгий срок службы.