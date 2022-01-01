Пильный диск с долотообразными зубьями STIHL 41107134204 (фреза 225 мм, для FS-400/450/550)

Диск-фреза (225 мм) Stihl 41107134204 подходит для мотокос Stihl FS 400/450/560. Оснастка изготовлена специально для мотокос средней и высокой мощности. Ее можно использовать для пильных работ и корчевания тонких деревьев и кустарников. Диск изготовлен из стали, оснащен 24-мя долотообразными зубьями, имеет диаметр 225 мм.