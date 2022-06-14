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Диск для триммера Stihl 40007133801 (4 лопасти, 230 мм, FS300/450)
5.0
3
1 665 ₽
Ножи для триммеров
    Диск для триммера Stihl 40007133801 (4 лопасти, 230 мм, FS300/450)
    Арт. X1861250959
    5.0
    3
    Диск для триммера Stihl 40007133801 (4 лопасти, 230 мм, FS300/450)
    Диск для триммера Stihl 40007133801 (4 лопасти, 230 мм, FS300/450)
      Диск для триммера Stihl 40007133801 (4 лопасти, 230 мм, FS300/450)
      Диск для триммера Stihl 40007133801 (4 лопасти, 230 мм, FS300/450)

      Диск для триммера Stihl 40007133801 (4 лопасти, 230 мм, FS300/450)

      1 665 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X1861250959
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		нож для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		230
      Все характеристики
      1 665 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Режущее полотно для травы 230мм (4F) FS 300-490 Stihl 40007133801 Подходит для бензокос Stihl FS 350-450. Основное применение диска для триммера с четырьмя режущими кромками - скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Диск используется также для камыша и тонкого кустарника. Устройство выдерживает высокие продолжительные нагрузки, поэтому гарантирует надежность и длительность эксплуатации.

        Преимущества:

        • Возможность работать долгое время в экстремальном режиме;
        • Надежность;
        • Долгий срок службы.