Диск для триммера Stihl 40007133801 (4 лопасти, 230 мм, FS300/450)
Арт. X1861250959
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|нож для триммера
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Внешний диаметр, мм
|230
- Режущее полотно для травы 230мм (4F) FS 300-490 Stihl 40007133801 Подходит для бензокос Stihl FS 350-450. Основное применение диска для триммера с четырьмя режущими кромками - скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Диск используется также для камыша и тонкого кустарника. Устройство выдерживает высокие продолжительные нагрузки, поэтому гарантирует надежность и длительность эксплуатации.
Преимущества:
- Возможность работать долгое время в экстремальном режиме;
- Надежность;
- Долгий срок службы.