Диск для триммера Stihl 40007133801 (4 лопасти, 230 мм, FS300/450)

Преимущества:

Возможность работать долгое время в экстремальном режиме;

Надежность;

Долгий срок службы.

Режущее полотно для травы 230мм (4F) FS 300-490 Stihl 40007133801 Подходит для бензокос Stihl FS 350-450. Основное применение диска для триммера с четырьмя режущими кромками - скашивание густой сухой травы, густых сорняков. Диск используется также для камыша и тонкого кустарника. Устройство выдерживает высокие продолжительные нагрузки, поэтому гарантирует надежность и длительность эксплуатации.