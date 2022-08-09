Дисковая пила Bosch GKS 160 0.601.670.000 – профессиональный инструмент, предназначенный для прямолинейной распиловки различных материалов. С помощью данного инструмента можно осуществлять пропилы под углом 45 градусов глубиной до 38 мм. Двухсторонняя блокировка включения обеспечивает удобство работы как для правшей, так и для левшей.

Преимущества