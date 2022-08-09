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Дисковая пила Bosch GKS 160
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Bosch GKS 160
    Арт. Х145201
    5.0
    1
    Дисковая пила Bosch GKS 160
    Дисковая пила Bosch GKS 160
    Дисковая пила Bosch GKS 160
    Дисковая пила Bosch GKS 160
      Дисковая пила Bosch GKS 160
      Дисковая пила Bosch GKS 160
      Дисковая пила Bosch GKS 160
      Дисковая пила Bosch GKS 160

      Дисковая пила Bosch GKS 160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х145201
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1050
      Вес, кг
      		3.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дисковая пила Bosch GKS 160 0.601.670.000 – профессиональный инструмент, предназначенный для прямолинейной распиловки различных материалов. С помощью данного инструмента можно осуществлять пропилы под углом 45 градусов глубиной до 38 мм. Двухсторонняя блокировка включения обеспечивает удобство работы как для правшей, так и для левшей.

        Преимущества

        • Компактная конструкция и малый вес обеспечивают удобство работы с инструментом
        • Кожух из алюминиевого литья
        • Двухсторонний обзор линии пропила и пильного полотна
        • Блокировка включения с двухсторонним управлением
        • Эффективная система пылеудаления с функцией подключения пылесоса
        • Сдув опилок - для лучшего обзора обрабатываемого участка