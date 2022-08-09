Дисковая пила Bosch GKS 160
Арт. Х145201
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1050
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Вес, кг
|3.6
Дисковая пила Bosch GKS 160 0.601.670.000 – профессиональный инструмент, предназначенный для прямолинейной распиловки различных материалов. С помощью данного инструмента можно осуществлять пропилы под углом 45 градусов глубиной до 38 мм. Двухсторонняя блокировка включения обеспечивает удобство работы как для правшей, так и для левшей.
Преимущества
- Компактная конструкция и малый вес обеспечивают удобство работы с инструментом
- Кожух из алюминиевого литья
- Двухсторонний обзор линии пропила и пильного полотна
- Блокировка включения с двухсторонним управлением
- Эффективная система пылеудаления с функцией подключения пылесоса
- Сдув опилок - для лучшего обзора обрабатываемого участка