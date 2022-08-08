Дисковая пила Bosch GKS 55GCE (L-BOXX) 0.601.664.901
Арт. Х1271584
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1350
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Вес, кг
|3.9
Дисковая пила Bosch GKS 55 GCE 0.601.664.901 - это инструмент профессионального класса с двигателем мощностью 1350 Вт. Область применения - выполнение прямых резов и резов под углом в древесине. Удобно расположенная клавиша пуска блокируется от непреднамеренного включения инструмента - для простого и безопасного управления.
Преимущества
- Система пылеудаления - для поддержания рабочего места в чистоте
- Для лучшего удержания пилы при работе, она имеет две рукоятки
- Быстрая замена режущего инструмента, благодаря кнопке блокировки шпинделя
- Постоянное поддержание оборотов даже под нагрузкой
- Для аккуратного начала работы и защиты системы электрообеспечения от перегрузок при включении, инструмент имеет плавный пуск
- Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
- Возможность работы с направляющей шиной