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Дисковая пила Bosch GKS 55GCE (L-BOXX) 0.601.664.901
4.0
1
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Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Bosch GKS 55GCE (L-BOXX) 0.601.664.901
    Арт. Х1271584
    4.0
    1
    Дисковая пила Bosch GKS 55GCE (L-BOXX) 0.601.664.901
    Дисковая пила Bosch GKS 55GCE (L-BOXX) 0.601.664.901
      Дисковая пила Bosch GKS 55GCE (L-BOXX) 0.601.664.901
      Дисковая пила Bosch GKS 55GCE (L-BOXX) 0.601.664.901

      Дисковая пила Bosch GKS 55GCE (L-BOXX) 0.601.664.901

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1271584
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1350
      Вес, кг
      		3.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дисковая пила Bosch GKS 55 GCE 0.601.664.901 - это инструмент профессионального класса с двигателем мощностью 1350 Вт. Область применения - выполнение прямых резов и резов под углом в древесине. Удобно расположенная клавиша пуска блокируется от непреднамеренного включения инструмента - для простого и безопасного управления.

        Преимущества

        • Система пылеудаления - для поддержания рабочего места в чистоте
        • Для лучшего удержания пилы при работе, она имеет две рукоятки
        • Быстрая замена режущего инструмента, благодаря кнопке блокировки шпинделя
        • Постоянное поддержание оборотов даже под нагрузкой
        • Для аккуратного начала работы и защиты системы электрообеспечения от перегрузок при включении, инструмент имеет плавный пуск
        • Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
        • Возможность работы с направляющей шиной