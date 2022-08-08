Дисковая пила Bosch GKS 55GCE (L-BOXX) 0.601.664.901

Дисковая пила Bosch GKS 55 GCE 0.601.664.901 - это инструмент профессионального класса с двигателем мощностью 1350 Вт. Область применения - выполнение прямых резов и резов под углом в древесине. Удобно расположенная клавиша пуска блокируется от непреднамеренного включения инструмента - для простого и безопасного управления.

Преимущества