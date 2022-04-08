Циркулярная пила Bosch GKS 65 GCE 0.601.668.900
Арт. X1048041202134
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|1800
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Диаметр диска, мм
|165
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Макс. глубина пропила под углом 90°, мм
|65
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Плавный пуск
|Да
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Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
|Да
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Число оборотов, об/мин
|5000
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Вес, кг
|5
- Циркулярная пила Bosch GKS 65 GCE 0.601.668.900 - это профессиональный инструмент, предназначенный для различного распила древесины - продольного, поперечного прямолинейного и под углом. Имеется возможность распиливать тонкостенные детали из цветных металлов, легкие стройматериалы и пластмассу. Мощный двигатель и константная электроника обеспечивают высокую производительность. Патрубок выброса стружки предусмотрен специально для удаления пыли и опилок из рабочей зоны, что дает лучший обзор обрабатываемой поверхности.
Преимущества
- Управляющая электроника позволит выбрать число оборотов для различного вида работ
- Постоянное число оборотов даже под нагрузкой
- Плавный пуск позволяет во время запуска инструмента удерживать параметры двигателя в безопасных пределах
- Блокировка шпинделя для безопасной замены диска