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Циркулярная пила Bosch GKS 65 GCE 0.601.668.900
5.0
2
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Bosch GKS 65 GCE 0.601.668.900
    Арт. X1048041202134
    5.0
    2
    Циркулярная пила Bosch GKS 65 GCE 0.601.668.900
    Циркулярная пила Bosch GKS 65 GCE 0.601.668.900
    Циркулярная пила Bosch GKS 65 GCE 0.601.668.900
      Циркулярная пила Bosch GKS 65 GCE 0.601.668.900
      Циркулярная пила Bosch GKS 65 GCE 0.601.668.900
      Циркулярная пила Bosch GKS 65 GCE 0.601.668.900

      Циркулярная пила Bosch GKS 65 GCE 0.601.668.900

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041202134
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Мощность, Вт
      		1800
      Диаметр диска, мм
      		165
      Макс. глубина пропила под углом 90°, мм
      		65
      Плавный пуск
      		Да
      Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
      		Да
      Число оборотов, об/мин
      		5000
      Вес, кг
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркулярная пила Bosch GKS 65 GCE 0.601.668.900 - это профессиональный инструмент, предназначенный для различного распила древесины - продольного, поперечного прямолинейного и под углом. Имеется возможность распиливать тонкостенные детали из цветных металлов, легкие стройматериалы и пластмассу. Мощный двигатель и константная электроника обеспечивают высокую производительность. Патрубок выброса стружки предусмотрен специально для удаления пыли и опилок из рабочей зоны, что дает лучший обзор обрабатываемой поверхности.

        Преимущества

        • Управляющая электроника позволит выбрать число оборотов для различного вида работ
        • Постоянное число оборотов даже под нагрузкой
        • Плавный пуск позволяет во время запуска инструмента удерживать параметры двигателя в безопасных пределах
        • Блокировка шпинделя для безопасной замены диска