Преимущества

Управляющая электроника позволит выбрать число оборотов для различного вида работ

Постоянное число оборотов даже под нагрузкой

Плавный пуск позволяет во время запуска инструмента удерживать параметры двигателя в безопасных пределах

Блокировка шпинделя для безопасной замены диска

Циркулярная пила Bosch GKS 65 GCE 0.601.668.900 - это профессиональный инструмент, предназначенный для различного распила древесины - продольного, поперечного прямолинейного и под углом. Имеется возможность распиливать тонкостенные детали из цветных металлов, легкие стройматериалы и пластмассу. Мощный двигатель и константная электроника обеспечивают высокую производительность. Патрубок выброса стружки предусмотрен специально для удаления пыли и опилок из рабочей зоны, что дает лучший обзор обрабатываемой поверхности.