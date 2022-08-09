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Дисковая пила Bosch PKS 40 0.603.328.008
5.0
1
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Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Bosch PKS 40 0.603.328.008
    Арт. Х1271588
    5.0
    1
    Дисковая пила Bosch PKS 40 0.603.328.008
    Дисковая пила Bosch PKS 40 0.603.328.008
    Дисковая пила Bosch PKS 40 0.603.328.008
      Дисковая пила Bosch PKS 40 0.603.328.008
      Дисковая пила Bosch PKS 40 0.603.328.008
      Дисковая пила Bosch PKS 40 0.603.328.008

      Дисковая пила Bosch PKS 40 0.603.328.008

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1271588
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		600
      Вес, кг
      		2.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дисковая пила Bosch PKS 40 0.603.328.008 - качественный инструмент для отрезных работ. Совмещает в себе простоту и надежность эксплуатации. Направляющая шина обеспечит максимально точный пропил за счет высокого тягового усилия. Скорость работы заметно возросла за счет нового пильного диска Speedline.

        Преимущества

        • Пластиковый защитный кожух
        • Дополнительная рукоятка для удобства работы
        • Кнопка блокировки включения с одной стороны
        • Подходит также и для левши
        • Пильный диск Speedline Wood, который входит в комплект инструмента, является самым быстрым на рынке