Дисковая пила Bosch PKS 40 0.603.328.008 - качественный инструмент для отрезных работ. Совмещает в себе простоту и надежность эксплуатации. Направляющая шина обеспечит максимально точный пропил за счет высокого тягового усилия. Скорость работы заметно возросла за счет нового пильного диска Speedline.

Преимущества