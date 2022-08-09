Дисковая пила Bosch PKS 40 0.603.328.008
Арт. Х1271588
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Венгрия
|
Родина бренда
|Германия
|
Мощность, Вт
|600
|
Вес, кг
|2.4
Дисковая пила Bosch PKS 40 0.603.328.008 - качественный инструмент для отрезных работ. Совмещает в себе простоту и надежность эксплуатации. Направляющая шина обеспечит максимально точный пропил за счет высокого тягового усилия. Скорость работы заметно возросла за счет нового пильного диска Speedline.
Преимущества
- Пластиковый защитный кожух
- Дополнительная рукоятка для удобства работы
- Кнопка блокировки включения с одной стороны
- Подходит также и для левши
- Пильный диск Speedline Wood, который входит в комплект инструмента, является самым быстрым на рынке