Циркулярная пила Bosch PKS 40 0.603.3C5.000
Арт. X1048041202133
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|850
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Диаметр диска, мм
|130
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Макс. глубина пропила под углом 90°, мм
|40
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Плавный пуск
|Нет
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Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
|Нет
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Число оборотов, об/мин
|5300
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Вес, кг
|3
- Циркулярная пила Bosch PKS 40 0.603.3C5.000 служит для продольного и поперечного распила древесины различной твердости. Она оснащена системой CutControl, обеспечивающей простое ведение инструмента по обозначенной линии пропила. Также модель имеет патрубок для подсоединения пылесоса, что позволяет содержать рабочее место в чистоте. Эргономичная форма и небольшой вес пилы обеспечивают удобное управление.
Преимущества
- С соответствующими пильными дисками пилой можно распиливать тонкостенные детали из цветных металлов, например, профили
- Блокировка шпинделя одним нажатием кнопки - для быстрой смены пильного диска
- Предохранительный выключатель с двусторонней блокировкой включения предотвращает непреднамеренное включение инструмента
- Возможность регулировки глубины пропила
- Рукоятка с мягкой накладкой обеспечивает комфортную работу
- Инструмент оснащен высококачественным пильным диском Speedline Wood - самым быстрым пильным диском на рынке
- Для дополнительной безопасности при работе пильный диск прикрыт пластиковым кожухом