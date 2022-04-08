Преимущества

С соответствующими пильными дисками пилой можно распиливать тонкостенные детали из цветных металлов, например, профили

Блокировка шпинделя одним нажатием кнопки - для быстрой смены пильного диска

Предохранительный выключатель с двусторонней блокировкой включения предотвращает непреднамеренное включение инструмента

Возможность регулировки глубины пропила

Рукоятка с мягкой накладкой обеспечивает комфортную работу

Инструмент оснащен высококачественным пильным диском Speedline Wood - самым быстрым пильным диском на рынке

Для дополнительной безопасности при работе пильный диск прикрыт пластиковым кожухом

Циркулярная пила Bosch PKS 40 0.603.3C5.000 служит для продольного и поперечного распила древесины различной твердости. Она оснащена системой CutControl, обеспечивающей простое ведение инструмента по обозначенной линии пропила. Также модель имеет патрубок для подсоединения пылесоса, что позволяет содержать рабочее место в чистоте. Эргономичная форма и небольшой вес пилы обеспечивают удобное управление.