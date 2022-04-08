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Циркулярная пила Bosch PKS 40 0.603.3C5.000
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Bosch PKS 40 0.603.3C5.000
    Арт. X1048041202133
    5.0
    1
    Циркулярная пила Bosch PKS 40 0.603.3C5.000
    Циркулярная пила Bosch PKS 40 0.603.3C5.000
    Циркулярная пила Bosch PKS 40 0.603.3C5.000
    Циркулярная пила Bosch PKS 40 0.603.3C5.000
    Циркулярная пила Bosch PKS 40 0.603.3C5.000
    Циркулярная пила Bosch PKS 40 0.603.3C5.000
    Циркулярная пила Bosch PKS 40 0.603.3C5.000
    Циркулярная пила Bosch PKS 40 0.603.3C5.000
    Циркулярная пила Bosch PKS 40 0.603.3C5.000
    Циркулярная пила Bosch PKS 40 0.603.3C5.000
    Циркулярная пила Bosch PKS 40 0.603.3C5.000
    Циркулярная пила Bosch PKS 40 0.603.3C5.000
    Циркулярная пила Bosch PKS 40 0.603.3C5.000
    Циркулярная пила Bosch PKS 40 0.603.3C5.000

    Циркулярная пила Bosch PKS 40 0.603.3C5.000

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. X1048041202133
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Bosch
    Мощность, Вт
    		850
    Диаметр диска, мм
    		130
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм
    		40
    Плавный пуск
    		Нет
    Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
    		Нет
    Число оборотов, об/мин
    		5300
    Вес, кг
    		3
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Циркулярная пила Bosch PKS 40 0.603.3C5.000 служит для продольного и поперечного распила древесины различной твердости. Она оснащена системой CutControl, обеспечивающей простое ведение инструмента по обозначенной линии пропила. Также модель имеет патрубок для подсоединения пылесоса, что позволяет содержать рабочее место в чистоте. Эргономичная форма и небольшой вес пилы обеспечивают удобное управление.

      Преимущества

      • С соответствующими пильными дисками пилой можно распиливать тонкостенные детали из цветных металлов, например, профили
      • Блокировка шпинделя одним нажатием кнопки - для быстрой смены пильного диска
      • Предохранительный выключатель с двусторонней блокировкой включения предотвращает непреднамеренное включение инструмента
      • Возможность регулировки глубины пропила
      • Рукоятка с мягкой накладкой обеспечивает комфортную работу
      • Инструмент оснащен высококачественным пильным диском Speedline Wood - самым быстрым пильным диском на рынке
      • Для дополнительной безопасности при работе пильный диск прикрыт пластиковым кожухом