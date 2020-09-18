Циркулярная пила Bosch PKS 55 A 0.603.501.020
Арт. Х145351
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1200
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- Циркулярная пила Bosch PKS 55 A 0.603.501.020 - инструмент, предназначенный для распиливания под различными углами деревянных заготовок толщиной до 55 мм. При помощи специального диска возможен рез алюминиевого или стального листа. Высокая мощность двигателя обеспечивает качественный рез.
Для безопасности эксплуатации пилы предусмотрена блокировка случайного пуска - случайное включение исключено.
Преимущества
- Высокая надежность и чистый пропил без задиров с диском Speedline Wood
- Защитный кожух диска
- Система разметки опорной плиты Cut Control - для лучшего контроля пиления по размеченной линии
- Алюминиевый литой корпус продлевает срок службы инструмента
- Комплектуется пильным диском Speedline Wood
- Малый вес и небольшие габариты - для удобства работы с инструментом
- Быстрозажимной ограничитель глубины - для точной настройки глубины и угла реза