Преимущества

Высокая надежность и чистый пропил без задиров с диском Speedline Wood

Защитный кожух диска

Система разметки опорной плиты Cut Control - для лучшего контроля пиления по размеченной линии

Алюминиевый литой корпус продлевает срок службы инструмента

Комплектуется пильным диском Speedline Wood

Малый вес и небольшие габариты - для удобства работы с инструментом

Быстрозажимной ограничитель глубины - для точной настройки глубины и угла реза

Циркулярная пила Bosch PKS 55 A 0.603.501.020 - инструмент, предназначенный для распиливания под различными углами деревянных заготовок толщиной до 55 мм. При помощи специального диска возможен рез алюминиевого или стального листа. Высокая мощность двигателя обеспечивает качественный рез.Для безопасности эксплуатации пилы предусмотрена блокировка случайного пуска - случайное включение исключено.