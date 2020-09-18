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Циркулярная пила Bosch PKS 55 A 0.603.501.020
5.0
5
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Bosch PKS 55 A 0.603.501.020
    Арт. Х145351
    5.0
    5
    Циркулярная пила Bosch PKS 55 A 0.603.501.020
    Циркулярная пила Bosch PKS 55 A 0.603.501.020
    Циркулярная пила Bosch PKS 55 A 0.603.501.020
      Циркулярная пила Bosch PKS 55 A 0.603.501.020
      Циркулярная пила Bosch PKS 55 A 0.603.501.020
      Циркулярная пила Bosch PKS 55 A 0.603.501.020

      Циркулярная пила Bosch PKS 55 A 0.603.501.020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145351
      5.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		1200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркулярная пила Bosch PKS 55 A 0.603.501.020 - инструмент, предназначенный для распиливания под различными углами деревянных заготовок толщиной до 55 мм. При помощи специального диска возможен рез алюминиевого или стального листа. Высокая мощность двигателя обеспечивает качественный рез.
        Для безопасности эксплуатации пилы предусмотрена блокировка случайного пуска - случайное включение исключено.

        Преимущества

        • Высокая надежность и чистый пропил без задиров с диском Speedline Wood
        • Защитный кожух диска
        • Система разметки опорной плиты Cut Control - для лучшего контроля пиления по размеченной линии
        • Алюминиевый литой корпус продлевает срок службы инструмента
        • Комплектуется пильным диском Speedline Wood
        • Малый вес и небольшие габариты - для удобства работы с инструментом
        • Быстрозажимной ограничитель глубины - для точной настройки глубины и угла реза