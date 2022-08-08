Дисковая пила DeWalt DCS573NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, 18 В
Арт. О00000026761
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Количество аккумуляторов в комплекте
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|18
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- Дисковая пила Dewalt 18 В XR FLEXVOLT ADVANTAGE DCS573NT-XJ относится к новой инновационной линейки Flexvolt Advantage™.
Преимущества
- Долгий срок службы. Инструмент оснащен современным эффективным бесщеточным двигателем с технологией E-CLUTCH®, который позволяет защитить от перегрузок, автоматически выключит инструмент при перегреве двигателя
- Безопасность. Тормозная система Brake® практически моментально останавливает вращение диска, что уменьшает вероятность случайного травмирования
- Хороший обзор. Встроенная LED-подсветка обеспечивает лучшую видимость линии реза
- Инструмент обладает превосходной эргономикой и удобным управлением, предусмотрена возможность фиксации пусковой клавиши для продолжительных работ
- Предусмотрен откидной крюк для подвешивания пилы на стропило или стенд во время работы или хранения
- Бесключевая регулировка углов наклона и глубины реза