Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дисковая пила DeWalt DCS573NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, 18 В
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные циркулярные пилы
    Дисковая пила DeWalt DCS573NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, 18 В
    Арт. О00000026761
    5.0
    1
    Дисковая пила DeWalt DCS573NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, 18 В
    Дисковая пила DeWalt DCS573NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, 18 В
      Дисковая пила DeWalt DCS573NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, 18 В
      Дисковая пила DeWalt DCS573NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, 18 В

      Дисковая пила DeWalt DCS573NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, 18 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000026761
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Количество аккумуляторов в комплекте
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		18
      Все характеристики

      Похожие товары с Количество аккумуляторов в комплекте

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

      С этим товаром смотрят

      Отрезной круг для шлифмашины по металлу Makita В-14510-5 (355x3 мм, посадочный диаметр 25,4 мм)
      410 ₽
      5.0
      Отрезной круг для шлифмашины по металлу Makita В-14510-5 (355x3 мм, посадочный диаметр 25,4 мм)
      Леска для триммеров Echo С2070165, квадрат, 3 мм, 44 м
      1 400 ₽
      5.0
      Леска для триммеров Echo С2070165, квадрат, 3 мм, 44 м
      Штуцер Belamos YM5801 (внешняя резьба, 3/4")
      30 ₽
      5.0
      Штуцер Belamos YM5801 (внешняя резьба, 3/4")
      Коннектор Gardena 18216-2900000, 19 мм
      690 ₽
      4.5
      Коннектор Gardena 18216-2900000, 19 мм
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD791P2
      32 437 ₽
      33 927 ₽
      4.8
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD791P2
      • -1 490 ₽
      Диск для жесткой травы и кустарника Katana Blade 255/25.4/40P (Япония)
      3 500 ₽
      Диск для жесткой травы и кустарника Katana Blade 255/25.4/40P (Япония)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD708D2T-QW
      21 167 ₽
      21 599 ₽
      5.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD708D2T-QW
      • -432 ₽
      Пильный диск DeWalt CONSTRUCT DT1945-QZ 190/30 мм
      979 ₽
      1 640 ₽
      Пильный диск DeWalt CONSTRUCT DT1945-QZ 190/30 мм
      • -661 ₽
      Пильный диск DeWalt DT20432-QZ, 210x30 мм, 24T ATB7
      1 510 ₽
      1 630 ₽
      Пильный диск DeWalt DT20432-QZ, 210x30 мм, 24T ATB7
      • -120 ₽
      Набор бит и насадок DeWalt DT70731T-QZ FLEXTORQ, 37 шт
      2 850 ₽
      3 000 ₽
      Набор бит и насадок DeWalt DT70731T-QZ FLEXTORQ, 37 шт
      • -150 ₽
      Леска для триммера Stihl CF3 Pro 00009304302, крест, 3 мм
      1 793 ₽
      Леска для триммера Stihl CF3 Pro 00009304302, крест, 3 мм
      Леска триммерная Stihl 00009304301-26
      990 ₽
      Леска триммерная Stihl 00009304301-26
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дисковая пила Dewalt 18 В XR FLEXVOLT ADVANTAGE DCS573NT-XJ относится к новой инновационной линейки Flexvolt Advantage™.

        Преимущества

        • Долгий срок службы. Инструмент оснащен современным эффективным бесщеточным двигателем с технологией E-CLUTCH®, который позволяет защитить от перегрузок, автоматически выключит инструмент при перегреве двигателя
        • Безопасность. Тормозная система Brake® практически моментально останавливает вращение диска, что уменьшает вероятность случайного травмирования
        • Хороший обзор. Встроенная LED-подсветка обеспечивает лучшую видимость линии реза
        • Инструмент обладает превосходной эргономикой и удобным управлением, предусмотрена возможность фиксации пусковой клавиши для продолжительных работ
        • Предусмотрен откидной крюк для подвешивания пилы на стропило или стенд во время работы или хранения
        • Бесключевая регулировка углов наклона и глубины реза