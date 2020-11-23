Циркулярная пила DeWalt DWE 560 B

Профессиональная дисковая пила DeWalt DWE 560 B без труда распилит множество заготовок: из дерева, древесно-стружечного материала, пластмассы, мягкого металла. После себя она оставит ровный, идеальный срез без единой зазубрины. Пила данной модели рассчитана на длительное использование без перерыва, поэтому имеет мощность более тысячи трехсот Ватт. Вес менее четырех килограмм делает инструмент куда маневренней, а наличие механизма, удаляющего пыль облегчает уборку по завершению работ. Режет вдоль, поперек и под углом до сорока восьми градусов. Высота пропила составляет шесть с половиной сантиметров, а глубина регулируется всего одним нажатием. В комплект DeWalt DWE 560 B входят также: пильные диски диаметром 148 мм, линейка, имеющая параллельный упор, и защитный кожух.

Преимущества дисковой пилы DEWALT DWE 560 B:

Имеет полный набор необходимого оборудования;

Легко управляется даже одной рукой;

Маневренная;

Сильная;

Работает чисто и скоро.

Комплектация: