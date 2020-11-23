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Циркулярная пила DeWalt DWE 560 B
4.3
10
13 550 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила DeWalt DWE 560 B
    Арт. X1048041202110
    4.3
    10
    Циркулярная пила DeWalt DWE 560 B
    Циркулярная пила DeWalt DWE 560 B
    Циркулярная пила DeWalt DWE 560 B
    Циркулярная пила DeWalt DWE 560 B
    Циркулярная пила DeWalt DWE 560 B
    Циркулярная пила DeWalt DWE 560 B
    Циркулярная пила DeWalt DWE 560 B
    Циркулярная пила DeWalt DWE 560 B
      Циркулярная пила DeWalt DWE 560 B
      Циркулярная пила DeWalt DWE 560 B
      Циркулярная пила DeWalt DWE 560 B
      Циркулярная пила DeWalt DWE 560 B
      Циркулярная пила DeWalt DWE 560 B
      Циркулярная пила DeWalt DWE 560 B
      Циркулярная пила DeWalt DWE 560 B
      Циркулярная пила DeWalt DWE 560 B

      Циркулярная пила DeWalt DWE 560 B

      13 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041202110
      4.3
      10

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		1350
      Все характеристики
      13 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Профессиональная дисковая пила DeWalt DWE 560 B без труда распилит множество заготовок: из дерева, древесно-стружечного материала, пластмассы, мягкого металла. После себя она оставит ровный, идеальный срез без единой зазубрины. Пила данной модели рассчитана на длительное использование без перерыва, поэтому имеет мощность более тысячи трехсот Ватт. Вес менее четырех килограмм делает инструмент куда маневренней, а наличие механизма, удаляющего пыль облегчает уборку по завершению работ. Режет вдоль, поперек и под углом до сорока восьми градусов. Высота пропила составляет шесть с половиной сантиметров, а глубина регулируется всего одним нажатием. В комплект DeWalt DWE 560 B входят также: пильные диски диаметром 148 мм, линейка, имеющая параллельный упор, и защитный кожух.

        Преимущества дисковой пилы DEWALT DWE 560 B:

        • Имеет полный набор необходимого оборудования;
        • Легко управляется даже одной рукой;
        • Маневренная;
        • Сильная;
        • Работает чисто и скоро.

        Комплектация:

        • Дисковая пила;
        • Пильные диски (2 шт.);
        • Ключ;
        • Упор параллельный;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Гарантийный талон.